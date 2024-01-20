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Tayland'da yolcu treni hemzemin geçitteki vince çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

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Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde seyir halindeki bir yolcu treni, hemzemin geçide sıkışan bir vince çarptı. Kazada trenin makinisti hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tayland'da yolcu treni hemzemin geçitteki vince çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

BANGKOK - Tayland'da Nakhon Sawan eyaletinde seyir halindeki şehirlerarası bir yolcu treninin hemzemin geçide sıkışan bir vince çarpması sonucu makinist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok ile Chiang Mai şehri arasında sefer yapan bir yolcu treni, dün yerel saatle 19.30'da Nakhon Sawan eyaletinden geçtiği sırada hemzemin geçide sıkışan bir vince çarptı. Kazada kabinde sıkışan trenin makinisti olay yerinde hayatını kaybetti, 1 tren görevlisi ile 4 yolcu ise yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tren gelmeden kısa süre önce hemzemin geçitten karşı yöne geçmeye çalışan vincin raylara sıkıştığı, ancak tüm çabalara rağmen zamanında çıkarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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