Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden uluslararası başarı

Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nden 4 öğrenci, Tayland'da düzenlenen 15. International Math Challenge Global Round finallerinde başarılı dereceler elde etti. Aymira Pala dünya ikincisi olarak Altın Madalya kazanırken, diğer öğrenciler de önemli ödüllerle yarışmayı tamamladı.

TAYLAND'da düzenlenen 15. International Math Challenge Global Round finallerinde, Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan 4 öğrenci Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler yarışmayı derecelerle tamamladı.

Tayland'da düzenlenen 15. International Math Challenge Global Round finallerinde Aymira Pala, dünya ikincisi olarak Altın Madalya kazanırken, Serdar Bora Ünlü Gümüş Madalya elde etti. Joud Esmer ve Esma Gökal ise yarışmayı Bronz Madalya ile tamamladı. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin elde ettiği derecelerle büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
