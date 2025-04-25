Tayland'da test uçuşu sırasında polis uçağı denize üştü: 6 polis hayatını kaybetti
Tayland'ın Prachuab Kiri Khan ilinde, paraşüt eğitimi öncesi test uçuşu sırasında denize düşen küçük uçaktaki 6 polis hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tayland'ın Prachuab Kiri Khan ili açıklarında denize düşen küçük uçakta bulunan 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, Prachuab Kiri Khan ilinin Hua Hin bölgesinde küçük polis uçağı, paraşüt eğitimi öncesi test uçuşu için havalandı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Test uçuşu sırasında yerel saatle 08.00 sularında "DHC-6-400 Twin Otter" model uçağı, Hua Hin Havalimanı yakınlarında denize düştü. Kazada uçaktaki 6 polis hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel