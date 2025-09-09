Tayland'da Su Aygırı Mae Mali'nin 60. Doğum Günü Kutlandı
CHONBURI, 9 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın Chonburi kentindeki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi çalışanları, dişi su aygırı Mae Mali'nin 60. doğum gününü kutlamak için lezzetli bir doğum günü pastası hazırladı.
Su aygırları, doğal yaşam alanlarında ortalama 40 ila 50 yıl arasında yaşayabiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel