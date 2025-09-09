Haberler

Tayland'da Su Aygırı Mae Mali'nin 60. Doğum Günü Kutlandı

Tayland'da Su Aygırı Mae Mali'nin 60. Doğum Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chonburi'deki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi, dişi su aygırı Mae Mali için özel bir doğum günü pastası hazırlayarak onun 60. yaşını kutladı. Su aygırlarının doğal yaşam alanlarında ortalama 40-50 yıl yaşadığı biliniyor.

CHONBURI, 9 Eylül (Xinhua) -- Tayland'ın Chonburi kentindeki Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi çalışanları, dişi su aygırı Mae Mali'nin 60. doğum gününü kutlamak için lezzetli bir doğum günü pastası hazırladı.

Su aygırları, doğal yaşam alanlarında ortalama 40 ila 50 yıl arasında yaşayabiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.