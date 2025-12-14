Tayland'da Sınır Çatışmaları Nedeniyle Sa Kaeo'dan Sonra Trat'ta da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

BANGKOK, 14 Aralık (Xinhua) -- Tayland'da Trat eyaletinin bazı bölgelerinde, sınırda devam eden çatışmalar nedeniyle pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ordu, resmi bir emirle, Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming ve Mueang Trat olmak üzere eyaletin beş bölgesinde sokağa çıkma yasağının derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bölge sakinlerinin 19.00-05.00 saatlerinde evlerinden çıkmaları yasaklandı.

Tayland basınına göre, ordunun açıklaması, Trat eyaletindeki Deniz Piyade Görev Gücü karargahına cumartesi akşamı üç adet M79 el bombası atılmasının ardından geldi. Bombaların Tayland içinden atıldığı düşünülüyor. El bombaları yerleşim alanına düşmediği için can kaybı yaşanmadı.

Trat, Tayland-Kamboçya sınırında son çatışmaların patlak vermesinden bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan ikinci eyalet oldu. Tayland ordusu çarşamba günü Sa Kaeo eyaletinin dört sınır bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya koymuştu.