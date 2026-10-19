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Tayland'da seller son bir ayda 80 kişiyi öldürdü, 604 bin 265 hane etkilendi

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Tayland'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son bir ayda 80 kişi öldü. Başkent Bangkok'un yanı sıra 22 bölgede su seviyesi azalsa da seller sürerken yaklaşık 604 bin 265 hane ve 1 milyon 830 bin kişi etkilendi.

Tayland'da ülke genelinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde son bir ayda 80 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post gazetesinin Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede başkent Bangkok'un yanı sıra 22 bölgede su seviyesinin azalmasına rağmen seller devam ediyor.

Son bir ayda ülke genelinde seller nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Sellerden yaklaşık 604 bin 265 hane ve 1 milyon 830 bin kişi etkilendi.

Kaynak: AA
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