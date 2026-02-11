Tayland'daki okulda öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan yakalandı
Tayland'ın Hat Yai kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı baskında bir öğretmen ve öğrenciler rehin alındı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yaralanan okul müdürü hastanede hayatını kaybetti.
Tayland'ın Songkhla eyaletinin Hat Yai kentinde bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin alan saldırgan gözaltına alındı.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Merkez Soruşturma Bürosu, okula baskın düzenleyen silahlı saldırganın polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Yerel medyadaki haberlerde, saldırıda yaralanan okul müdürünün hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiği aktarıldı.
Polis, 19 yaşındaki saldırganın, derslerin bitimine yakın okula girdiğini, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin aldığını açıklamıştı.