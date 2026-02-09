Haberler

Tayland'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Güncelleme:
Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki bir bina çöktü. Olayda 4 işçi yaralanırken, acil durum yetkilileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 11.45 sularında çöktüğü belirtildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflardan kubbeli binanın çöktüğü anlaşılıyor.

Acil durum yetkilileri, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.???????

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

