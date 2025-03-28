Tayland'da Depremde Can Kaybı 3'e Yükseldi

- Tayland'da hissedilen depremde can kaybı 3'e yükseldi

BANGKOK - Myanmar'da meydana gelen deprem nedeniyle Tayland'da inşaat halindeki 30 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp işçileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

Güney Asya ülkesi Myanmar'ın Sagaing şehrinde meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu ülke Tayland'da can ve mal kaybına yol açtı. Başkent Bangkok'taki Chatuchak bölgesinde inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu mahsur kalan yaklaşık 43 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi Müdürü Pasakorn Boonyalak, yaptığı açıklamada çöken binanın enkazından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra da düzenlediği basın toplantısında, Bangkok'un birçok noktasında hasar meydana geldiğini belirterek, şehri acil durum bölgesi ilan etti. Hükümet 24 saat içinde daha fazla sarsıntı olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, halkı yüksek binalardan uzak durmaya ve asansör yerine merdivenleri kullanmak gibi önlemler almaya çağırdı.

Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında bugün yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremden yaklaşık 12 dakika sonra ise Sagaing'in 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşanmıştı. Depremler Tayland, Çin, Hindistan, Vietnam ve Laos'ta da hissedilmişti.