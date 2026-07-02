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Tayland'da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun çarptığı 8 kişi öldü

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Tayland'ın Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki bir çocuğun kullandığı kamyon, yürüyerek hacca giden Budist keşişlere çarptı. Kazada 8 keşiş hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Çocuk gözaltına alındı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki ???????Mukdahan bölgesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonun, yürüyerek hacca giden Budist keşişlere çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Mukdahan Valisi Worrayan Boonnarat, 11 yaşındaki çocuğun, hac yolunda olan 35 kişilik Budist keşiş grubuna kamyonla çarptığını belirtti.

Boonnarat, keşişlerden 5'inin olay yerinde, 3'ünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 14'ünün ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yerel polis, çocuğun gözaltında olduğunu, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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