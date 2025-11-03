Haberler

Tayland Başbakanı Charnvirakul'dan Kamboçya'ya Özür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile sınır gerilimine dair yaptığı yanlış anlaşılmaya neden olan açıklamaları için özür diledi. Charnvirakul, her iki tarafın da sınır ihlalleri olabileceğini kabul ettiğini belirtti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, "ülkesinin Kamboçya topraklarını ihlal ettiğini" öne sürdüğü açıklaması nedeniyle özür diledi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre Charnvirakul, Tayland ile Kamboçya arasında süren sınır gerilimine ilişkin sözlerinin eleştirilmesi üzerine açıklamada bulundu.

"Tayland'ın da Kamboçya topraklarını ihlal ettiğine" yönelik açıklamalarının yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Charnvirakul, "Tüm Tayland halkından içtenlikle özür diliyorum. Kendimi bu hatadan ve açık şekilde iletişim kuramamaktan sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Charnvirakul, ülkesinin hiçbir şekilde toprak, egemenlik, onur veya itibar kaybı yaşamayacağını ifade ederek, iki ülke arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar sırasında Tayland vatandaşlarının güvenliğinin korunacağını vurguladı.

Tayland hükümetinin sınır kontrol noktalarının yeniden açılmasını ancak halkın görüşünü aldıktan sonra değerlendireceğini belirten Charnvirakul, bunun "konuyu kesin olarak çözüme kavuşturacağı" görüşünü paylaştı.

Tayland Başbakanı Charnvirakul, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Kamboçya'nın ülkemizde ihlal ettiği bölgeler olduğu gibi, Tayland'ın da onların topraklarına girdiği bölgeler olduğunu kabul etmemiz gerekir." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Tayland halkı, "sınır anlaşmazlığında iki tarafın da eşit derecede suçlu olduğunu ima eden" sözleri nedeniyle Charnvirakul'u eleştirmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve dönemin Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.