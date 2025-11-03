Tayland Başbakanı Charnvirakul'dan Kamboçya'ya Özür

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, "ülkesinin Kamboçya topraklarını ihlal ettiğini" öne sürdüğü açıklaması nedeniyle özür diledi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre Charnvirakul, Tayland ile Kamboçya arasında süren sınır gerilimine ilişkin sözlerinin eleştirilmesi üzerine açıklamada bulundu.

"Tayland'ın da Kamboçya topraklarını ihlal ettiğine" yönelik açıklamalarının yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Charnvirakul, "Tüm Tayland halkından içtenlikle özür diliyorum. Kendimi bu hatadan ve açık şekilde iletişim kuramamaktan sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Charnvirakul, ülkesinin hiçbir şekilde toprak, egemenlik, onur veya itibar kaybı yaşamayacağını ifade ederek, iki ülke arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar sırasında Tayland vatandaşlarının güvenliğinin korunacağını vurguladı.

Tayland hükümetinin sınır kontrol noktalarının yeniden açılmasını ancak halkın görüşünü aldıktan sonra değerlendireceğini belirten Charnvirakul, bunun "konuyu kesin olarak çözüme kavuşturacağı" görüşünü paylaştı.

Tayland Başbakanı Charnvirakul, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Kamboçya'nın ülkemizde ihlal ettiği bölgeler olduğu gibi, Tayland'ın da onların topraklarına girdiği bölgeler olduğunu kabul etmemiz gerekir." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Tayland halkı, "sınır anlaşmazlığında iki tarafın da eşit derecede suçlu olduğunu ima eden" sözleri nedeniyle Charnvirakul'u eleştirmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve dönemin Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, görüşmelerin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınır hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.