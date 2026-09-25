Haberler

Tayland Başbakanı Anutin BM'de Kamboçya'ya sınır güvenliği için işbirliği çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, New York'taki 81. BM Genel Kurulu'nda Kamboçya'ya sınır güvenliğinin artırılması için işbirliği çağrısı yaptı. Anutin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in UNCLOS kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecini başlatmasını "üzücü" olarak nitelendirdi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sınır güvenliğinin arıtılması için Kamboçya'ya işbirliği çağrısında bulunarak "Ortak sınırımız, çatışmaların izini taşımaya devam eden bir bölge değil, ortak refahın hakim olduğu bir yer olmalıdır." dedi.

Anutin, New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Konuşmasında Kamboçya ile sınır anlaşmazlığına değinen Anutin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecinin başlatılması için resmi bildirimde bulunmasını "üzücü" olarak nitelendirdi.

Sınırda güvenliğin artırılması için Kamboçya'ya işbirliği çağrısı yapan Anutin, "Ortak sınırımız çatışmaların izini taşımaya devam eden bir bölge değil, ortak refahın hakim olduğu bir yer olmalıdır." diye konuştu.

Filistin konusuna da değinen Anutin, insan haklarının "uygulamada" evrensel olması gerektiğine dikkati çekti.

Anutin, BM İnsan Hakları Konseyine (İHK) üye ülke olarak yaptıkları çalışmaların, kararların ötesine geçmesine ve insanların hayatında gerçek bir değişime yol açması gerektiğine inandıklarını söyledi.

BM'nin, 80 yıl önceki güç dağılımını değil, bugünün dünyasını yansıtmasını gerektiğini belirten Anutin, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Küresel Güney'de yeteri kadar temsil edilmeyen bölgelere, karar alma süreçlerinde daha fazla rol verilmesini sağlayacak şekilde reform yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat olacak! Zorlu süreç sonrası adak adadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Köpeğini kanlar içinde buldu! Kamerayı açınca komşusunu gördü

Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe öldüresiye şiddet kamerada

Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Bu adam gerçekten de durdurulamıyor!
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı

Gecenin maçında 90+2'de muhteşem son!
Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Vucic, Netanyahu'yu pür dikkat dinledi

Herkes salonu terk ederken o yerinden kıpırdamadı: Pür dikkat dinledi