Taylan Kulaçoğlu Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Avukat Tamer Doğan, Taylan Kulaçoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Doğan, "Taylan'ın iyileştiğini haber vermek isterdim ama maalesef kaybettik" paylaşımını yaptı.

Taylan Kulaçoğlu'nun vefat haberini duyaran Avukatı Tamer Doğan, sosyal medya hesabından "Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu. Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağolsun" açıklamasını yaptı.

Doğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 gündür yaşam mücadelesi veren, direnen dostumuz, yoldaşımız Taylan bugün 14.30 sularında vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Cenaze bilgileri netleşince duyuracağız. Ailesi, yoldaşları, dostları ve avukatları."

Taylan Kulaçoğlu'nun adı RedHack davasında geçmiş, birçok kez gözaltına alınmış, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.