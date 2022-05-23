Tayini çıkan Kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'dan ayrıldı - Haberler

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Tayini çıkan Kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'dan ayrıldı

AA - Cemrecan Tutar - Güncel
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Tayini çıkan Kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'dan ayrıldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesine atanan kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'a veda etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine atanan kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'a veda etti.

Yaklaşık 2 yıl ilçede göre yapan Aktaş, yaptığı açıklamada, "Seferihisar'ı ve halkını çok sevdim. Yeni görev yerim Ankara Etimesgut'a gidiyorum. Sizleri unutmayacağım. Hakkınızı helal edin" dedi.

Aktaş, özellikle 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ilçede yaşanan tsunami olayında yürüttüğü çalışmalarla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Seferihisar, Etimesgut, Ankara, Güncel, Haberler

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