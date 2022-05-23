Tayini çıkan Kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'dan ayrıldı - Haberler

Ankara'nın Etimesgut ilçesine atanan kaymakam Naci Aktaş, Seferihisar'a veda etti.

Yaklaşık 2 yıl ilçede göre yapan Aktaş, yaptığı açıklamada, "Seferihisar'ı ve halkını çok sevdim. Yeni görev yerim Ankara Etimesgut'a gidiyorum. Sizleri unutmayacağım. Hakkınızı helal edin" dedi.

Aktaş, özellikle 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra ilçede yaşanan tsunami olayında yürüttüğü çalışmalarla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.