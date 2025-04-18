Tayfun Pirselimoğlu'nun 'İdea' Filmi 44. İstanbul Film Festivali'nde Prömiyer Yaptı

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi İdea, 44. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal, Jale Arıkan'ın rol aldığı filmin gösterimin ardından düzenlenen söyleşide, Pirselimoğlu ve ekibi, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Daha önce Hiçbiryerde, Rıza, Saç, Ben O Değilim, Yol Kenarı ve Kerr gibi filmlere imza atan Pirselimoğlu, yeni filmi İdea'da da kendine özgü anlatım dili ve tematik derinliğiyle dikkati çekti.

Filmin döngüsel yapısının bilinçli bir tercih olduğunu belirten Pirselimoğlu, "Hayat bana göre bir çember üzerinde ilerliyor. Ancak bu çemberde dönerken artık aynı kişi olmuyoruz" dedi. Yönetmen, ses tasarımının da özellikle boğucu ve yoğun bir biçimde kurgulandığını, bunun karakterlerin içsel dünyasını yansıtmak için tercih edildiğini ifade etti.

"İsimsizlik, karaktere evrensel bir anlam katıyor"

Filmde sadece bir karaktere isim verilmesiyle ilgili konuşan Pirselimoğlu, "İsim bir çağrışım yaratır. Ben o çağrışımı kırmak istedim. İsimsizlik, karaktere evrensel bir anlam katıyor" açıklamasında bulundu.

Kadın karakterlerin filmdeki konumuna da değinen yönetmen, bu yapımda kadınların anlatının taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu hikayede kadınlar yalnızca arka plan figürleri değil, yapının temel bileşenleri olarak yer aldılar" dedi.

Gösterim sonrası yapılan söyleşide sinema öğrencileri ve sinema mezunları da görüşlerini paylaşarak film ekibine sorular yöneltti. Bazı izleyiciler, filmin karamsar bir yapıda olmadığını, döngüsel kurgusunun fark edilmesiyle birlikte umut duygusunun öne çıktığını dile getirdi.

"Tekrarlar çok zordu ama rol oldukça öğreticiydi"

Filmde rol alan oyunculardan Tarhan Karagöz, senaryoyu ilk okuduğunda Samuel Beckett etkisi hissettiğini belirterek, "Absürt bir dünyayla karşılaştım. Tekrarlar çok zordu ama rol oldukça öğreticiydi" ifadelerini kullandı.

Görüntü yönetimi ve sanat yönetimi açısından da dikkat çeken yapım, ekip içindeki iş birliğiyle öne çıktı. Sanat yönetmeni, yönetmenle olan yaratıcı süreci, "Tayfun Bey mekanları buldu, biz de o dünyayı inşa ettik" sözleriyle anlattı.

Yönetmenlik tarzına ilişkin bir soruya yanıt veren Pirselimoğlu, yazım sürecinde önceden plan yapmadığını belirterek, "Bu benim yoğurt yeme biçimim. Yıllar içinde kendi yolumu buldum" diye konuştu.