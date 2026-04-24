Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'nden Yapay Zeka ile Seslendi: "Haklı ve Masum Olmanın Vicdan Rahatlığı ile Adaleti Bekliyorum"

(ANKARA) - Gezi davası kapsamında hükümlü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, cezaevindeki dördüncü yılına girerken yapay zeka aracılığıyla hazırlanan video ile kamuoyuna seslendi. Kahraman, "Haklı ve masum olmanın vicdan rahatlığı ile adaleti bekliyorum" dedi.

Gezi Parkı davası hükümlülerinden, şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'ın Silivri Cezaevi'ndeki tutukluluğunda dördüncü yıl geride kaldı. Kahraman'ın sosyal medya hesabından, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan bir video paylaşıldı.

Kahraman'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Herkese selamlar, Arkadaşlar dijital teknolojiyi kullanarak böyle bir video hazırlayabileceklerini söylediler. Biraz da ısrar ettiler, ben de kabul ettim. İzlediğiniz bu görüntü Silivri Cezaevi'ne ait değil. Zaten ben de aradan geçen dört yılın ardından artık buradaki gibi görünmüyorum. Her ne olursa olsun, dört yıl sonra yeniden aranızdaymış gibi konuşma fikri bana da iyi geldi. Hakkımın, hukukumun ve adil bir yaşam umudumla sözlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özgür günlerde buluşmak üzere…" ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka ile oluşturulan videoda ise Kahraman, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Merhaba, Ben Tayfun Kahraman. Bugün Silivri Cezaevindeki hücremde dördüncü yılıma giriyorum. Dört yıl, yani 1460 gün, her akşam bir demir kapının arkasında, ailemden uzakta uyudum. Tüm bu yaşadıklarımın benim şahsımla ilgili olmadığını biliyorum. Tutukluluğum, olağanüstü bir dönemde yaşanan olağan dışı olaylardan biri. Elbette tarihte bu tip dönemler gelir ve elbette bir gün geçer. Haklı ve masum olmanın vicdan rahatlığı ile adaleti bekliyorum. Bu dört yılda hem dostlarımdan hem hiç tanımadığım insanlardan hem de hiç beklemediğim kesimlerden çok büyük destek gördüm. Kutuplaşmış siyasete, bölünmüş hayatlara rağmen, bu desteği görmek umudumu diri tuttu. Haklılığın gücüne, halkımızın vicdanına inancım asla sarsılmadı. Güzel günlere olan inancımı yitirmedim, siz de yitirmeyin. Çocuklarımızın daha güvende olduğu, ülkemizin huzur bulduğu, çok daha güzel günlere birlikte kavuşacağız."

Kaynak: ANKA