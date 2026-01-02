Haberler

Tayfun Kahraman'ın Avukatı Cansu Çiftçi: Bir An Önce Anayasa Mahkemesi Kararı Uygulanmalı

Avukat Cansu Çiftçi, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle müvekkili Tayfun Kahraman'ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, tahliye işlemlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Tayfun Kahraman'ın Avukatı Cansu Çiftçi, "Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle fiilen tutuklu bulunan müvekkilimin, sağlığında geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşmaması için bir an önce tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yeniden yargılama kararının yerel mahkeme heyetince uygulanmamasıyla başlayan hukuki kriz, hayati bir krize haline gelmiştir. Bugüne dek her türlü hukuki yolu kullandık, kullanacağız. Ancak yasaların uygulanmasını bir kez de buradan zorunlu olarak talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin açıklama yapan avukat Cansu Çiftçi şunları kaydetti:

"Müvekkilim Tayfun Kahraman'ı az önce hastanede ziyaret ettim. Kendisi geçirmekte olduğu MS atağı nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. Müvekkilim her zamanki güçlü duruşunu korusa da, sağlık durumunun vahameti ortadadır. Geldiğimiz aşamada Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle fiilen tutuklu bulunan müvekkilimin, sağlığında geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşmaması için bir an önce tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yeniden yargılama kararının yerel mahkeme heyetince uygulanmamasıyla başlayan hukuki kriz, hayati bir krize haline gelmiştir. Bugüne dek her türlü hukuki yolu kullandık, kullanacağız. Ancak yasaların uygulanmasını bir kez de buradan zorunlu olarak talep ediyoruz. Bir an önce Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalı."

