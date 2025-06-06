Tayfun Kahraman'dan Kurban Bayramı Mesajı

Tayfun Kahraman'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Gezi Parkı davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman, cezaevinden gönderdiği bayram mesajında umudunun devam ettiğini belirtti ve ailelerinden ayrı geçirdikleri bayramlar için duygu dolu sözler paylaştı.

(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman cezaevinden gönderdiği mesajda, "Bir bayrama daha ailemden ayrı girmek zorundayım ancak ülkemin mutlu ve huzurlu geleceği için umudum hala ayakta" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davası nedeniyle yaklaşık 3 yıldır İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın Kurban Bayramı nedeniyle iletti mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın en sessiz bayramlarını yaşadığımız Silivri Cezaevi'nden herkese sevgiler. Bir bayrama daha ailemden ayrı girmek zorundayım ancak ülkemin mutlu ve huzurlu geleceği için umudum hala ayakta. Kızım Vera ve tüm çocuklara, ailelerine doyasıya sarılıp öpebildiği bayramlara kavuşmalarını diliyorum. Hayatımızın en sessiz bayramlarını yaşadığımız Silivri Cezaevi'nden herkese sevgiler."

Kaynak: ANKA / Güncel
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