Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
Tay TV, İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı. Yarış heyecanı yerini deprem korkusuna bırakırken sunucu Esen Gök, tüm soğukkanlılığıyla yaşananları anbean anlatarak örnek bir yayıncılık sergiledi.
İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Tay TV'de yayınlanan 'Hipodromdan Güne Bakış' programında Esen Gök'ün moderatörlüğünde Cem Boşgelmez ve Kamil Ertan günlük bültende yer alan yarışları analiz ederken deprem meydana geldi.
SOĞUKKANLILIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Depremin sürdüğü dakikalarda yorumcu Cem Boşgelmez olayın şokuyla sessiz kalırken spiker Esen Gök, yayıncı refleksiyle sözü konuğundan alarak yayını sürdürdü. O anlarda yaşananlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.
ANBEAN ANLATTI
Esen Gök, "İstanbul'da deprem yaşadık sayın izleyiciler. Sert bir vurdu. Şu anda etkisi sürüyor. Şu anda sarsıntı hafifledi. Geçmiş olsun" diyerek anbean tüm ayrıntılarıyla deprem sürecince yaşananları Tay TV izleyicileriyle paylaştı.