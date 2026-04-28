Haberler

Adana'da Bekçi, Tavuklarını Yediği İddiasıyla Sokak Köpeğine Sopayla Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K.'nın (41), tavuklarını yediği gerekçesiyle sahipsiz sokak köpeğine sopayla vurduğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ADANA'da bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K.'nın (41), tavuklarını yediği gerekçesiyle sahipsiz sokak köpeğine sopayla vurduğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işletmede bekçi olarak çalışan Mehmet K., beslediği tavukları yediği iddiasıyla sahipsiz bir sokak köpeğine sopayla saldırdı. Şüphelinin köpeğe sopayla vurduğu o anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, Mehmet K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki ifade verme işlemi sürüyor.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında

Sopayla defalarca vurdu! Dehşete düşüren görüntüler
