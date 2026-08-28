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Tavuk Fabrikasında Amonyak Sızıntısı: 15 İşçi Hastanelik Oldu

Tavuk Fabrikasında Amonyak Sızıntısı: 15 İşçi Hastanelik Oldu
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SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasında bakım ve onarım çalışması sırasında, soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı sızdı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasında bakım ve onarım çalışması sırasında, soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı sızdı. Sızıntıdan etkilenen 15 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kaynarca ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde bulunan tavuk kesim tesisinde meydana geldi. Fabrikada bakım ve onarım ekibinin çalışma yaptığı sırada soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı sızdı. Sızıntı nedeniyle fabrikada çalışan 15 işçi gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Götürüldükleri Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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