Narin Güran davasında cezası kesinleşen Salim Güran'ın muhtarlığı düştü; mahallede seçim yapılıyor

TAVŞANTEPE'NİN YENİ MUHTARI BELLİ OLDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran cinayeti davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen dönemin muhtarı Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından gerçekleştirilen ara seçim sona erdi. Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen ve seçimde tek aday olan Murat Kaya, 234 seçmenin olduğu mahallede kullanılan 109 oyun tamamını alarak muhtar seçildi.

Gıyasettin Tetik-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı