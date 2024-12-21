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Tavşanlı Höyük Kazısında 4 Bin Yıllık Salyangoz Kabukları Bulundu

Tavşanlı Höyük Kazısında 4 Bin Yıllık Salyangoz Kabukları Bulundu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki höyük kazısında, 4 bin yıllık salyangoz kabukları keşfedildi. Kazılar, bölgenin 8 bin 100 yıllık geçmişini araştırmak amacıyla devam ediyor ve bu buluntu, antik dönemlerin iklim koşulları hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki höyük kazısında, 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen salyangoz kabuklarına ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde, "Cumhurbaşkanı kararlı kazı" statüsünde yaklaşık 50 hektar alanda 2021'den bu yana sürdürülen Tavşanlı Höyük kazısında, bölgenin 8 bin 100 yıllık geçmişi araştırılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığındaki ekibin yürüttüğü çalışmada, 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen salyangoz kabukları ortaya çıkarıldı.

Kabukların hangi amaçlarla kullanıldığının tespiti ve arkeoloji dünyasına kazandırabileceği bilgilere ulaşmak için gelecek yıl İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilim insanlarıyla analizler yapılacağı öğrenildi.

Toplu halde bulunan kabukların, yalnızca o dönemin insanlarının yaşam tarzı hakkında bilgi vermekle kalmayacağı, aynı zamanda antik dönemlerin iklim koşulları ve çevresel yapısıyla ilgili önemli ipuçları sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu çalışmayla, özellikle salyangozların kabuk yapısı, mineral birikimi ve karbon izotopları, geçmişteki sıcaklık ve nem oranları gibi detayların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
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