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Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 59 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobillerinde 59 bin liralık sahte 200'lük banknot, 70 gram bonzai ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli, tutuklandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde otomobillerinde 59 bin liralık sahte 200'lük banknot, 70 gram bonzai ve 7 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kocaeli'den ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap ile 59 bin liralık sahte 200'lük banknot ele geçirildi. Otomobildeki G.Ö. (31) ve H.G. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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