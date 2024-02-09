Tavşanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 59 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kocaeli'den ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 70 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap ile 59 bin liralık sahte 200'lük banknot ele geçirildi. Otomobildeki G.Ö. (31) ve H.G. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel