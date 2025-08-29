Tavşanlı'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Tavşanlı'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi'nde henüz sahibi ve plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
