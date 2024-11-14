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Tavşanlı'da Otomobilin İş Makinesine Çarpması Sonucu 1 Ölü, 4 Yaralı

Tavşanlı'da Otomobilin İş Makinesine Çarpması Sonucu 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 75 yaşındaki sürücü yaşamını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Reha Bülbül (75) yönetimindeki 43 HH 122 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. (52) idaresindeki iş makinesine çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralılar Melike (37), Mert (7) ve Mina Öncel (6) ile Saliha Bülbül (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
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