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Kütahya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kütahya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, trafik levhası ve menfeze çarparak tarlaya devrildi ve alev aldı. Kazada 5 kişi yaralandı, bir yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, devrildikten sonra alev alan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 42 AGU 970 plakalı otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 13'üncü kilometresinde trafik işaret levhası ve menfeze çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Kaza sonrası otomobil alev aldı.

Çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla otomobildeki 5 kişi araçtan çıkarıldı.

Kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
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