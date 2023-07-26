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Tavşanlı'da Orman Yangınına Kütahya Belediyesi Müdahale Ediyor

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Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy Beldesi'nin Gevrekler Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Kütahya Belediyesi ekiplerinin de katılımıyla müdahale çalışmaları devam ediyor. Belediye İtfaiye ve Afet İşleri Müdürlerinin de sahada olduğu yangın söndürme çalışmalarına Kütahya Belediyesi, 3 tanker, 1 arazöz, 1 lowbed, 1 minibüs ve 11 personelle destek veriyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy Beldesi'nin Gevrekler Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Kütahya Belediyesi ekiplerinin de katılımıyla müdahale çalışmaları devam ediyor.

Belediye İtfaiye ve Afet İşleri Müdürlerinin de sahada olduğu yangın söndürme çalışmalarına Kütahya Belediyesi, 3 tanker, 1 arazöz, 1 lowbed, 1 minibüs ve 11 personelle destek veriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Belediyesi Tavşanlı Balıköy Güncel Haberler

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