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Kütahya'da çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Tavşanlı caddesinde meydana geldi. R.A. kullandığı 16 GU 169 plakalı otomobil, kavşakta G.S. idaresindeki 43 ADJ 663 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri R.A. ve G.S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Domaniç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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