Haberler

Kütahya'da aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kütahya'da aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aynı firmaya ait iki beton mikserinin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı firmaya ait beton mikserlerinin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Ali Altay idaresindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, Tavşanlı-Emet kara yolu Tepecik Kavşağı'nda aynı firmaya ait plakası henüz öğrenilemeyen Mesut Tuncer yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle mikserlerden birinin devrildiği kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar