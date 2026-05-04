Tavas'ta kar nedeniyle çöken çadırın altında kalan hayvanları itfaiye kurtardı
Denizli'nin Tavas ilçesinde kar nedeniyle çöken çadırın altında kalan 5 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıabat Mahallesi'nde ahır olarak kullanılan çadırın çökmesi sonucu küçükbaş hayvanlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler 5 hayvanı kurtardı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek