Tatvan'da öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitim programında öğrencilere acil durum yönetimi, sağlıklı beslenme ve ruh sağlığı konularında bilgiler verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere ilk yardım konusunda eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenlendi.

UMKE ve sağlık ekipleri, öğrencilere acil durumlarda yapılacak müdahaleleri uygulamalı olarak gösterdi.

Fizyoterapist ve psikolog tarafından da sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeni, masa başı egzersizler, ruh sağlığı ve sınav stresi konularında seminer verildi.

