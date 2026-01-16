Haberler

Tatvan'da karne töreni düzenlendi

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dumlupınar İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilerle sohbet etti ve onlara yarıyıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Dumlupınar İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini teslim eden Demirer, yarıyıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
500

