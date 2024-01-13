Tatvan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü.

Tatvan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 30 santimetreye varan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti.

Sabah saatlerinde gözünü karla açan vatandaşlar, kara gömülü araçlarını güçlükle temizlediler. Yoğun kar yağışı öncesinde hazırlık yaptıklarını söyleyen Hayrettin Uçak isimli vatandaş, " İlkbahara kadar bu kar devam edecek görünüyor. Kışımız bu sene çetin geçecek Allah yardımcımız olsun" dedi.

Uzun zamandır kar yağışını beklediğini söyleyen Serhat Kılıçaslan isimli vatandaş da, " Beklediğimiz kış geldi. Akşamdan beri yağan kar şiddetini devam ettirerek yağıyor. Yerler bembeyaz oldu. Çok güzel bir görüntü oluştu" ifadelerini kullandı.