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Tatvan'da Dünya Çevre Günü: Öğrenciler Van Gölü Sahilinde Çöp Topladı

Tatvan'da Dünya Çevre Günü: Öğrenciler Van Gölü Sahilinde Çöp Topladı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere sıfır atık ve çevre bilinci konusunda eğitim verildi.

Öğrenciler daha sonra sahilde çöp topladı, paten yarışmasına katıldı.

Tatvan Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu Müdürü Ali Güllütaze, öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik öncesi öğrencilere çevre temizliği ve doğanın önemi konusunda bilgilendirme yapıldığını belirten Güllütaze, "Çevre temizliği sonrası öğrencilerimiz arasında paten yarışması düzenledik. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimize ödüller verildi." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir
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