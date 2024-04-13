Tatilcilerin dönüş yoğunluğu trafiği durdurdu
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu trafiği durdurdu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçe girişinde bayram tatili dönüşü trafik durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı'nın ardından Zonguldak'a dönmek isteyen sürücüler yoğunluk oluşturdu. Düzce-Zonguldak yolunun Alaplı kesiminde yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karayolları ekiplerinin yanı sıra Alaplı ve Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.