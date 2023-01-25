Tatil için Denizli'ye gelen Fransız Müslüman oldu Güncel Haberler Fransa'nın Metz şehrinde yaşayan ve arkadaşlarıyla Denizli'ye tatile gelen Anthony Barthelemy Müslüman olarak "Muhammed Mehdi" ismini aldı. Fransa'nın Metz şehrinde yaşayan ve arkadaşlarıyla Denizli'ye tatile gelen Anthony Barthelemy Müslüman olarak "Muhammed Mehdi" ismini aldı. Metz'de iş yeri işleten 33 yaşındaki Barthelemy, Türk arkadaşlarıyla tatil için Denizli'ye geldi. Müslümanlığı daha önce araştıran ve İslam dinine geçmek isteyen Barthelemy, Pamukkale İlçe Müftülüğüne başvurdu. İlçe müftülüğündeki ihtida merasiminde kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Barthelemy, "Muhammed Mehdi" ismini aldı. Barthelemy, gazetecilere, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şehadet getirdikten sonra içim huzurla doldu. Uzun zamandır Müslüman olmak istiyordum, bugün nasip oldu. İslam gerçekten çok güzel bir din. Müslümanlığa geçtikten sonra çok duygulandım ve ağladım." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Denizli Fransa Metz Güncel Haberler

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