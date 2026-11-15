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Tataristan Nijnekamsk'ta İHA saldırısında yaralananlar oldu, tesisler hasar gördü

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Nijnekamsk Belediye Başkanı Radmir Belyayev, Ukrayna'nın şehre düzenlediği İHA saldırısında yaralananlar olduğunu, sanayi tesisleri ve bir apartmanın hasar gördüğünü bildirdi. Sosyal medyada Sibur'un Nijnekamskneftehim tesisinin isabet aldığı ve büyük yangın çıktığı ileri sürüldü.

Rusya'nın Tataristan bölgesindeki Nijnekamsk'ın Belediye Başkanı Radmir Belyayev, Ukrayna'nın şehre düzenlediği yoğun İHA saldırısında yaralananlar olduğunu ve sanayi tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi???????.

Belyayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna'nın şehre uzun süreli ve yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda sanayi bölgesindeki tesislerin ve bir apartmanın hasar gördüğünü aktaran Belyayev, saldırıda yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edildiğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus enerji şirketi Sibur'a ait Nijnekamskneftehim petrokimya tesisinin İHA saldırısında isabet aldığı ve tesiste büyük çaplı yangın çıktığı ileri sürüldü.

Rusya'nın en büyük petrokimya tesislerinden biri olan Nijnekamskneftehim???????, sentetik kauçuk, plastik ve etilen üretimi yapıyor. Şehirde ayrıca Taneko petrol rafinerisi ve TAIF-NK petrol işleme kompleksi bulunuyor. Bölgedeki sanayi tesisleri daha önce de İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde ülke genelinde Ukrayna'ya ait 533 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA
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