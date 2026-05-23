'Taştan Hikayeler'in gelirinin tamamı kanser tedavisi gören çocuklara

MERSİN'de yaşayan yazar ve ressam Ebru Döker, sahilden toplayıp, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarla boyadığı taşlardan hikayeleştirdiği tabloları kalıcı hale getirmek için 'Taştan Hikayeler' adlı bir kitap hazırladı. Kitabın tüm geliri de yine kanser tedavisi gören çocukların yararına kullanılacak.

Yazar ve ressam Ebru Döker, 2011 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttü. 2016 yılında özel gereksinimli bir kız çocuğunun kendisine hediye ettiği taşlarla resimler yapmaya başlayan Döker, bu sürecin kendisine iyi geldiğini fark etti. Küçüklüğünden beri öyküler yazan Döker, yazdığı öykülerin taşlarla resimlerini yapmaya başladı. Daha sonra bu sanatı başkalarıyla paylaşmak isteyen Döker, çalışmalarını 'Taştan Hikayeler' projesine dönüştürdü. Projeyi Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne sunan Döker, bu yolculuğa bir kız çocuğu vesile olduğu için ilk olarak onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklarla çalışmaya başladı. Yaklaşık iki yıl boyunca çocuklarla taşlardan resimler yapan Döker, bu süreçte çocukların kendi hikayelerini oluşturmalarına eşlik etti.

'ÇOK ÖZEL ESERLER'

Ebru Döker, "Çocuklar taşları boyarken aslında kendi hikayelerini anlatıyordu. Her biri kendisini o hikayenin kahramanı olarak görüyordu. Resimlerde bazen özledikleri bir parkı, bazen bir kuşu, bazen de iyileşince gitmek istedikleri yerleri anlatıyorlardı. O çalışmalar, çocuklarla birlikte üretilmiş çok özel eserlerdi. Çocuklarla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 400 eser, 2019 yılında Taştan Hikayeler adıyla sergilendi. Sergiden elde edilen tüm gelir yine çocuklar için kullanıldı" dedi.

ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURUYOR

2020 yılında Mersin'e taşınan Döker, burada da Mersin Şehir Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde çocuklarla sanat çalışmalarına devam eden Döker, deprem sonrası süreçte sosyal sorumluluk projelerini daha geniş bir alana taşıdı. İyilik Çemberi Derneği'nin kurucu başkanı olan Döker, dernek aracılığıyla çeşitli sosyal projeleri yürütüyor.

HİKAYELER KİTAPTA TOPLANDI

Sanat çalışmalarına kendi evindeki atölyesinde devam eden Döker, son olarak yıllardır ürettiği ve taşlardan hikayeleştirdiği tabloları kalıcı hale getirmek için 'Taştan Hikayeler' adlı bir kitap hazırladı. Döker, kitabın gelirini yine şifa bekleyen kanser hastası çocuklar için kullanacağını söyledi. 22 Mayıs'ta Mersin Arkeoloji Müzesi'nde lansmanı gerçekleştirilen, 'Taştan Hikayeler', çocukların çalışmaları 23 ve 24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında sergilenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı