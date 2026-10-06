Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulunda öğrencilerle sohbet etti

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulunda öğrencilerle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Bayram, okulun genel durumu hakkında bilgi alıp eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
AMASYA(AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Alpaslan Ortaokulunu ziyaret etti.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bayram, öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.
Okul Müdürü Doğukan Celaloğlu'ndan okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, yapılan çalışmalar ve okulun genel durumu hakkında bilgi alan Bayram, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.
Kaymakam Bayram, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitim ortamlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini söyledi
Kaynak: AA