Haberler

Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret

Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekvando kursunu ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekvando kursunu ziyaret etti.

Kartal, Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen tekvando kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında merkez müdürü Saffet Bol ve kurs antrenörü Azize Aslan'dan bilgi aldı.

Gençlerin okul eğitimleri ile spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını belirten Kartal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onlara sporu sevdirmek ve geleceğimizin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak gayesiyle bu tür kursların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Bu sayede geleceğimiz olan gençlerimiz daha donanımlı yetişmiş olacaktır. Bu tür kursların faaliyet göstermesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Kartal'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol eşlik etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti