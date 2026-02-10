Taşova Kaymakamı Kartal'dan tekvando kursuna ziyaret

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen tekvando kursunu ziyaret etti.

Kartal, Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen tekvando kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında merkez müdürü Saffet Bol ve kurs antrenörü Azize Aslan'dan bilgi aldı.

Gençlerin okul eğitimleri ile spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını belirten Kartal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onlara sporu sevdirmek ve geleceğimizin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak gayesiyle bu tür kursların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Bu sayede geleceğimiz olan gençlerimiz daha donanımlı yetişmiş olacaktır. Bu tür kursların faaliyet göstermesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Kartal'a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol eşlik etti.