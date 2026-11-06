Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Taşova Kaymakamı Bayram, Tekke ve Destek jandarma karakollarında bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Kaymakamı Bayram, Tekke ve Destek jandarma karakollarında bilgi aldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Tekke ve Destek jandarma karakollarını ziyaret ederek asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bayram, personelle sohbet ederek huzur ve güvenliğin sağlanması ile can ve mal güvenliğinin korunmasının önemine değindi.

AMASYA(AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Tekke ve Destek jandarma karakollarını ziyaret ederek karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakola gelişinde görevli jandarma personeli tarafından karşılanan Kaymakam Bayram, karakolun genel durumu, sorumluluk bölgesinde yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Bayram, huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değindi.

Jandarma teşkilatının vatandaşlarla devlet arasındaki güven bağının güçlendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Bayram, kamu hizmetlerinin etkin ve özverili şekilde yürütülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler47

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar
6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! O değer sınırda
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

İlk gün verdiği sözü tuttu!
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu19

Cemaate seslenen imamın videosu ortalığı kasıp kavuruyor

Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı