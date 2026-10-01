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Taşova Kaymakamı Bayram, D-100'deki yol kontrol noktasında sürücüleri uyardı

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Taşova Kaymakamı Bayram, D-100'deki yol kontrol noktasında sürücüleri uyardı
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Taşova Kaymakamı Turan Bayram, jandarma ekiplerinin D-100 kara yolu Dörtyol köyü mevkisindeki yol kontrol noktasını ziyaret etti. Görevlilerden bilgi alan Bayram, sürücülerle sohbet ederek trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları çağrısı yaptı.

AMASYA (AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, jandarma ekiplerince D-100 kara yolu Dörtyol köyü mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

Kontrol noktasında görev yapan jandarma personelinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Bayram, durdurulan araçların sürücüleriyle de bir süre sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Trafik güvenliğinin önemine dikkati çeken Bayram, sürücülerin kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak: AA
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