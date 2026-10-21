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Taşova Kaymakamı Bayram, Çaydibi ve Uluköy'de vatandaşların sorunlarını dinledi

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Taşova Kaymakamı Bayram, Çaydibi ve Uluköy'de vatandaşların sorunlarını dinledi
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Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Çaydibi ve Uluköy köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Bayram, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AMASYA(AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, köy ziyaretleri kapsamında Çaydibi ve Uluköy köylerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Bayram

"Vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye ve vatandaşlara yardımcı olunmasına büyük önem veriyoruz. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Köy ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmeyi ve çözüm sürecini yakından takip etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ziyarette Kaymakam Bayrama, İlçe Özel İdare Müdürü Bahattin Bahadır Bulut, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vedat Yapal ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA
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