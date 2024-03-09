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Şehit Astsubay İbrahim Torun'un Vefat Eden Babası Ali Torun Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un babası Ali Torun, Samsun'da hayatını kaybetti. Torun'un cenazesi Taşova ilçesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının ardından Torun, şehit oğlunun yanına defnedildi. Cenazeye aile ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Astsubay İbrahim Torun'un vefat eden babası Ali Torun, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un babası Ali Torun, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Taşova ilçesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Torun'un cenazesi, Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Torun'un cenazesi, Yemişen Mahalle Mezarlığı'nda şehit oğlunun yanına defnedildi.

Cenazeye Torun'un ailesinin yanı sıra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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