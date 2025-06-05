Taşova'da Kurban Bayramı Kutlaması
Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı bayramlaşma programında Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp, katılımcıların bayramını kutladı.
Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.
Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında, Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların bayramını kutladı.
Kaymakam Kartal, tüm katılımcıların bayramını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri diledi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel