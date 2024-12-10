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Taşova'da İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlandı

Taşova'da İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlandı
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Taşova ilçesinde, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Taşova ilçesinde, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Ünal, insan haklarının her bireyin doğuştan sahip olduğu haklar bütünü olduğunu söyledi.

İnsan haklarının, ırk, din, dil, cinsiyet, yaş, sınıf veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi gerektiğini savunan temel bir ilke olduğunu ifade eden Ünal, "İnsan hakları, özgürlük, eşitlik, adalet ve insan onurunu koruma fikri üzerine inşa edilmiştir. İnsan haklarının temelinde yatan bu değerler bireylerin toplumda özgürce yaşamasını, düşüncelerini ifade etmesini, eğitim almasını, çalışmasını ve temel ihtiyaçlarını karşılamasını garanti altına alır." dedi.

Daha sonra, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterileri sergilendi.

Programa, Kaymakam Salih Kartal, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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