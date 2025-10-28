Taşova'da Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla bayrak ve meşale yürüyüşü düzenlendi.

İlçede Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 102 metre uzunluğundaki bayrak ile yürüyüş yapıldı.

Katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Bulvarı'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ne bando eşliğinde yürüdü.

Kaymakam Salih Kartal, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından emanet edildi. Bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız." dedi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Ömer Özalp ile vatandaşlar katıldı.