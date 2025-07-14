Taşova'da Aşure İkramı ile Birlik ve Beraberlik Mesajı

Taşova'da Aşure İkramı ile Birlik ve Beraberlik Mesajı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde, Belediye Başkanı Ömer Özalp birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Taşova Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ömer Özalp, aşure gününün mübarek olması temennisinde bulunarak, "Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan aşure gününü hep birlikte idrak ediyoruz. Farklı tatların bir araya gelip güzel bir lezzete dönüşmesi gibi bizler de farklılıklarımızla bir arada, huzur içinde yaşamanın kıymetini bir kez daha hatırlıyoruz. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket diliyor, aşurenin ruhuna uygun olarak sevgiyle paylaşmayı sürdürelim diyorum." dedi.

Etkinliğe İlçe Müftüsü Ferhat Koçak ve CHP İlçe Başkanı Ömer Sayan da katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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