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Amasya'nın Taşova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı.

Ardından Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tümer, eğitim faaliyetlerinin yalnızca akademik bilgi ve başarıdan ibaret olmadığını belirterek, eğitimin karakterin şekillendiği, değerlerin kazanıldığı, sorumluluk bilincinin geliştiği ve bireyin hayata hazırlandığı uzun soluklu bir süreç olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA